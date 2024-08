Összesen mintegy 20 000 darab cigaretta ellopásáról számolt be a korabeli baranyai napilap. Az 1916. november 7-i számában adta hírül a nagy port kavart esetet: a dohánygyár úgynevezett kézi raktárát törték fel, majd megrakodva távoztak a bűnözők. A leltár nagyjából hiteles volt. Tizenhatezer darab Király, 1000 darab Mirjám, valamint hozzávetőlegesen 2500 Hercegovina névre hallgató termék tűnt el.

Természetesen nem nyomtalanul kelt lába a keresett portékának. Egy hétfői napon, az ellenőrzés során a főépület déli oldalánál egy nagy üvegtáblát betörve találtak az őrök. Azon keresztül jutottak be a tolvajok a házon belülre. Mivel vasárnap munkaszüneti nap volt, a tilosban járók senkivel sem találták magukat szemben. A munkatermek egymásba nyíltak, azokban szabadon mozoghattak a betolakodók. Egy vészkulccsal - amit tűz esetére hagytak ott - feljutottak az első emeletre is. Oda, ahol a raktár helyezkedett el. Ezért aztán a rendőrség emberei arra gyanakodtak, hogy olyan is lehetett a betörők között, aki ismerősnek számított a területen.