Az eseményen tájékoztattak a sajtó képviselőit, hogy összehangolt adatgyűjtés eredményeképpen augusztus 26-án terelődött a gyanú a többszörösen büntetett előéletű, 34 éves O. Vendel pécsi lakosra, aki különös kegyetlenséggel hajtotta végre a bűncselekményt.

Különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság.

Fotó: Löffler Péter

A különös kegyetlenséggel végrehajtott gyilkosságról

Augusztus 24-én a tűzesethez kiérkezett egység az igazságügyi szakértővel megállapították, hogy a férfi halálát idegenkezűség okozta. Az áldozat testén több más által elkövetett sérülések, nyomok találhatók: többek között fejet ért sérülés, borda-, hátcsonttörés és a nyakán erős fojtogatás nyomaira is bukkantak. Ezen testet ért károsodások között több is alkalmas volt arra, hogy önállóan is halálos következménnyel járjanak, ennek részletei azonban csak a későbbi orvosszakértői véleményből lesz nyilvánvaló. A bűncselekmény elkövetése után a tettes megpróbálta felgyújtani a házat, így akarta a nyomokat eltüntetni, ami csak részben vezetett eredményre.

Összehangolt adatgyűjtés vezetett eredményre

A nyomozás több verziójának az egyike az volt, hogy a környéken élő hajléktalan, félhajléktalan életmódot folytató embereknek az ellenőrzése, elszámoltatása, velük kapcsolatos adatgyűjtés megtörténjen. Az összehangolt feladat eredményeképpen pedig augusztus 26-án terelődött a gyanú a 34 éves O. Vendel pécsi lakosra, aki többszörösen büntetett előéletű.

A gyanúsítottal szemben a gyilkosság vádja mellett felmerült a sértett házából ingóságok eltulajdonítása. A vélhető tettes lakhelyén kutatást végeztek, amely során a felgyújtott házból elvitt televíziót, fali ingaórát, valamint vérgyanús ruházatot, lábbelit találtak.

A lakásban végzett szemle adati alapján már megalapozottá vált a gyanú az emberölés bűncselekményének vonatkozásában. A férfit ezért előállították, majd ezt követően gyanúsítottként kihallgatták. Az illető a minősített emberölés bűntett elkövetés gyanújával kapcsolatban panasszal nem élt, viszont vallomást nem tett. Ezt követően a rendőrség őrizetbe vette, majd előterjesztést tettek a Baranya Vármegyei Főügyészség irányába a letartóztatására.