A Sátorhelyen szervezett drogprevenciós táborban tartózkodó gyerekek nem mindennapi eseménynek lehettek szem és fültanúi, miközben a reggeli utáni első előadó bemutatóját figyelték.

A tábor területére váratlanul egy rendőrautó hajtott be és civil valamint egyenruhás rendőrök igazoltatták, majd meg is bilincselték a fiatalembert, aki a korábbi kábítószerfüggő életmódjáról és leszokásának történetéről szeretett volna előadást tartani a táborozóknak. Sőt a ruházat átvizsgálás során még kábítószer gyanús anyagot is találtak a zsebében.