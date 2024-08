A gyalogosok figyelmén múlott, hogy történjen újabb gyalogosgázolás Baranyában, amiből az idei évben már akadt bőven. Februárban például a Szigeti úton, a Szliven áruház közelében található gyalogátkelőhelyen történt baleset, ahol egy személyautó két huszonéves fiatalt ütött el, akik könnyebb sérüléseket szenvedtek. Júliusban pedig a Nagy Lajos király útja és a Szabadság utca kereszteződésénél ütöttek el gyalogost, akihez mentőt is hívni kellett.

Persze, előfordulnak olyan esetek is, amikor a gyalogos nem a kijelölt helyet használja az átkelésre. Ez is gyakran balesethez vezet, mint az történt áprilisban, amikor is a Budai vámnál egy nő kilépett a buszöbölből az úttestre, és egy személygépkocsi elsodorta. A gyalogos a kórházba szállítást követően életét vesztette.