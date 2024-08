Augusztus 27-én a betörő társát is elfogták, majd a 48 éves gyódi férfinál is következett az előállítás és a kihallgatás. Az ügyben őrizetbe vételre is sor került, valamint a nyomozó hatóság letartóztatást is kezdeményezett.

Lopás elkövetése miatt nyomoz ellenük a Szigetvári Rendőrkapitányság.