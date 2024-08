Kukákat gyújtottak fel Pécsett

Hajnali negyed egykor a Móricz Zsigmond térre, fél egykor a Semmelweis utcába vonultak a pécsi hivatásos tűzoltók, miután valaki kukákat gyújtott fel. Az előbbi helyszínen kettő, az utóbbin egy szemetes égett, a lángokat a tűzoltók egy-egy vízsugárral eloltották. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat helyszíni szemlét tartott.

Figyelem, riasztás minden egységnek!

Csütörtök negyed tizenkettőkor érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy tarló ég Kővágószőlős és Kővágótöttös között. A pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kezdték meg a lángok oltását. A tűz erdős területet, egy vízműtelepet és lakóházat is veszélyeztetett. A száraz növényzeten gyorsan terjedt a tűz, ezért a riasztási fokozatot rövid időn belül a legmagasabbra emelték, így a szigetvári, sásdi, komlói, siklósi, dombóvári és véméndi hivatásos, valamint a palkonyai, szentlőrinci és a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók is a helyszínre siettek. Pár perccel egy óra előtt sikerült körülhatárolni a lángokat, a pécsi hivatásos tűzoltók és az önkéntes egységek maradtak a helyszínen a még égő gócok eloltásához. Az oltásban mezőgazdasági járművekkel is részt vettek, melyekkel körbeszántották a még nem égő területet, utat vágtak a bokros területen a tűzoltóknak, valamint égő bálák szétbontásában segédkeztek. A pécsi hivatásos tűzoltók este hat óra előtt végigjárták és átvizsgálták a területet, majd állomáshelyükre vonultak.

Munkagép égett Csányoszrón

Menet közben gyulladt ki egy kotrógép csütörtök délután Csányoszrón, a Dózsa György utcában. Ezt észlelve a sofőr félreállt, így nem sérült meg az eset során. A lángok a jármű motorterét érintetették, a tűz vélhetően annak meghibásodása miatt keletkezett, másra nem terjedt át. A sellyei hivatásos tűzoltók két vízsugárral avatkoztak be.

Százhúsz négyzetméteren égett a tűz

Száraz fű égett tegnap délután Gyöngyösmelléken, a Szabadság téri sorházak mögötti területen. A szigetvári és sellyei hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, akik eloltották a lángokat.