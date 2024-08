Mindemellett nem lehet elégszer hangsúlyozni a kábítószerek rövid és hosszú távú káros hatásait. A fogyasztóknak nemcsak a drogok büntetőjogi, de az életveszélyes következményeivel is szembe kell nézniük. Az összetételük folyamatosan változik, a használók sosem tudják pontosan, mit is fogyasztanak, és mindenkinél más-más tüneteket produkálhatnak. Legnagyobb veszélyük a kiszámíthatatlanság, akár már egy alkalom is végzetes lehet