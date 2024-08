A főkapitányság kiemelten foglalkozik az állatvédelemmel. Ennek jegyében mutatták be a Pécsi Állatkerttel közös projektet is, amely Az elrabolt állat című játékos programba vonta be a táborozó gyerekeket.

A csapatverseny első helyszínén a gyerekek megismerkedhettek a DNS-rögzítés, az ujjnyomatvétel, a cipő- és keréknyomrögzítés, valamint a tanúkutatás gyakorlati végrehajtásával. Ezt követően a zootábor résztvevői egy kódtáblázat és útvonalterv alapján keresték a bűncselekménnyel kapcsolatos újabb nyomokat az állatkert teljes területén. A kódfejtést követően a kitelepített rendőrkapitányság helyszínére érkezve a csapatok bemutatták a beszerzett bizonyítékokat, majd közösen kinyomozták, hogy hol rejtőzik az állat elrablója. Az elkövető elfogása után a csapatok kiszabadították a teknőst.