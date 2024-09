Egy férfi szórakozni volt Szentlőrincen szeptember 21-én, majd a koncerten összeveszett a barátnőjével, és egyedül indult útnak. Pénze azonban nem volt, így ki kellett találnia, hogyan is juthatna haza. A megoldást abban látta, hogy keres egy autót, és azzal már könnyedén megoldja a helyzetet. Az utcán talált is egy nyitott kocsit, amelyben még az indítókulcs is benne volt, beült, és elindult. Messzire azonban nem jutott, mert a várostól két kilométerre beborult a szántóföldre.