Szeptember 6-án a 29 éves férfi Kalocsa és Dusnok között szállt le egy buszról, mert rosszul érezte magát. Édesanyjáék azonnal elindultak érte, de már nem találták meg. A család az eltűnést követően a rendőrséghez, a Szekszárdi Kutató Mentő Egyesülethez fordult segítségért, és kétségbeesésében az internetezőket is arra kérte és jelenleg is kéri, hogy jelezzék, ha látták a fiát. Közben az interneten valaki azt írta: látta, ahogy Dániel egy hídról a Dusnoknál található Vajas medrébe ugrott.

Az egyesület elnöke, Badacsonyi László arról számolt be a teol.hu hírportálnak, hogy szeptember 12-én késő délutánra már nagy valószínűséggel esni fog Fajsz térségében, éjszakától kezdve pedig egész pénteken, azaz 13-án is hasonló időjárás várható, ami hétvégén is kitart. Ilyen körülmények között pedig lehetetlen lenne Bódog Dániel nyomára bukkanni.

Mindeközben Dániel édesanyja ismét posztolt, amelyben leírta, hogy az idő és az erő fogy, de nem adhatja fel, hiszen lehet, hogy valahol utolsó erejét összeszedve a fia is küzd. A nő azzal folytatta, hogy Dániel keresését jelentősen megnehezíti majd a várható időjárás, ezért ismét arra kér mindenkit, aki értékelhető információval rendelkezik a fiával kapcsolatban, hívja a 112-es segélyívószámot.

A Kalocsai Polgárőrség közösségi oldalán posztolt arról, hogy szeptember 14-én 10 órától 14 óráig újra megpróbálják az eltűnt fiatalembert megkeresni a Bátyai Polgárőrséggel szorosan együttműködve. Arról is írnak azonban a posztban, hogy esőben, nagy szélben nem mehetnek, mert balesetveszélyes. De ha az időjárás megfelelő lesz, akkor elindítják a kutatást.

A keresésre már vannak jelentkezők, és még mindig várják azokat, akik szeretnének csatlakozni. Fontos tudni, hogy gyalogolni kell, és a terep nem lesz könnyű. Várják a vízi jártassággal rendelkező motorcsónakosok, kis hajósok, valamint azok jelentkezését, akik pszichésen és fizikálisan is felkészültek.

Két keresési irány lesz: Kalocsától Fajszig, illetve Fajsztól Sükösdig. Találkozási pontok: Kalocsa Meszesi Duna-part vízi-polgárőr iroda (Kék Duna vendéglő előtt) és a Fajszi Duna-parton a Gyöngyvirág presszónál 9 óra 30 perckor. Jelentkezni messenger üzenetben a kalocsai polgárőrség oldalon vagy a Lesmesterek Bátyai Facebook-oldalon lehet.