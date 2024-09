A vármegyei fordulókon induló középiskolás diákoknak 4 fős csapatokban kell összemérniük felkészültségüket. A csapatösszetételt tekintve nincs megkötés, az egyetlen feltétel, hogy magyar állampolgársággal rendelkező, az idei tanévben 9-12. osztályos középiskolás diákok alkossák.

Jelentkezni határidőig, a területileg illetékes toborzó irodán lehet.

A vármegyei fordulókat a toborzásért is felelős MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság – más alakulatokkal együttműködve – szervezi. A sportversenyek keretében a toborzóktól a „Szeretem, Megvédem!” szlogennel elindított tartalékos kampányról is lehet érdeklődni. A 18. életévükhöz közelítő, jövőjüket tervező fiatalok, de tanáraik számára is kiemelten vonzó ajánlati csomagot állította össze a honvédség. A tartalékos katonának jelentkezők többletpontokat szerezhetnek a felsőoktatási felvételihez, továbbtanulás esetén pályázhatnak ösztöndíjra, a bruttó 150 ezer forintos szerződéskötési díj és az évi bruttó 600 ezer forintos rendelkezésre állási díj mellett pedig, szolgálatteljesítésük alatt kiemelt illetményt is kapnak.