Az üzletet üzemeltető vállalkozás egy másik weboldalon is árulta ezeket a termékeket és különféle baba- és gyermekcikkeket is. A NAV adatgyűjtése azt is felderítette, hogy a cég képviselőjének és családtagjainak érdekeltségi körében 14, azonos profilú társaság alakult. Beazonosítottak öt egyéni vállalkozót is, a képviselő családtagjait, akik a nyilvántartások alapján ugyanezt a tevekénységet végezték.

A begyűjtött adatok alapján a NAV operatív adóellenőrei a webshopból személyes átvétellel egy táskát rendeltek. A termék átvétele után szabályos elektronikus számlát is kaptak. A revizorok bemutatkozása után a cég képviselője elmondta, hogy a termékeket külföldi nagykereskedésektől szerzik be, a kiszállítást futárszolgálat végzi. A társaságnak négy alkalmazottja van, online pénztárgépük működése szünetel, de ezt nem jelentették be a NAV-nak. A webáruházban szereplő termékeket termékcsoportonként más-más, a család érdekeltségi körébe tartozó vállalkozás értékesíti és számlázza. A NAV a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai és az előzetes kockázatelemzés alapján így 18 vállalkozásnál indított jogkövetési vizsgálatot. Ezek az egyszemélyes vállalkozások alanyi adómentességgel próbálták költségeiket csökkenteni. Mindegyik vállalkozás alanyi adómentességet választott és minden vizsgált adózó túllépte az erre jogosító értékhatárt. Így ezután számláikat már áfával növelten kellett volna kiállítaniuk. Nem így jártak el, és az összeghatár túllépését sem jelentették a NAV-nak, az így be nem vallott és meg nem fizetett áfa összege 66.232.000 forintot tett ki. Előfordult olyan eset is, hogy az adómentességi határ elérése után kiállított számlákat később sztornózták.

A beszerzési számlák és a kiállított számlák sem voltak összhangban. Kérdésként merült fel az is, hogy a jellemzően Kínából érkező áruk vámkezelését ki, hol és mikor végezte. A vizsgált adózók összesen több mint százmillió forintnyi igazolatlan eredetű árut forgalmaztak, emiatt az ügyben összesen negyvenmillió forintnyi mulasztási bírság kiszabása várható.

Az ellenőrzések közben a családi kör további 17 vállalkozást alapított ugyanezekre a tevékenységekre, igy már összesen 36 vállalkozásuk volt. A NAV kezdeményezte ezeknek az új vállalkozásoknak a nyomon követését, monitorozását is.