Információink szerint kigyulladt a bozótos Old határában. A tűz mintegy egy hektárnyi területet érintett.

A helyszínre kiérkeztek a siklósi és villányi hivatásos tűzoltók, akik három vízsugárral eloltották a lángokat. Az egységek utómunkálatokat végeznek.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét, Horváth Nikolett Csillát, aki elmondta, hogy az oldi tűzesettel egy időben Siklós és Nagytótfalu között, a Városhegy dülő közelében is keletkezett szabadtéri tűz, amely másfél hektáros területet érintett. A lángok hétvégi házakat is veszélyeztettek. A helyszínre a pécsi hivatásos tűzoltókat is riasztották.

Információink szerint mind az Old közelében és mind a Siklós és Nagytótfalu között keletkezett tüzet eloltották a katasztrófavédelem kollégái.