A koponyacsont-ügy 2020-ban robbant ki. Az egyik klinikai épület alagsorában vödrökben csontokat találtak. A vádirat szerint az elsőrendű vádlott klinikaigazgató 2019 januárjában magyar és külföldi orvosok részére – sziklacsont fúrás gyakorlásának céljából – kurzust szervezett. Az elsőrendű vádlott személyenként három-három darab, holttestekből kivett emberi sziklacsontot szándékozott biztosítani a résztvevőknek.

Szerdán már a perbeszéddel folytatódik szerdán a pécsi koponyacsont-ügy

A sziklacsont a koponyán a halánték egyik csontja, melyet orvostudományi egyetemi oktatási felhasználás végett holttestből kizárólag kórbonctani vizsgálat során és abban az esetben lehet eltávolítani, ha ellene az elhunyt életében nem tiltakozott – ismertette a törvényszéki tájékoztatás.

A bíróság úgy folytatta, hogy 2018. januárjától év végéig az elsőrendű vádlott megbízásából a másodrendű vádlott boncmester a patológiai intézetben elhelyezett, hamvasztani kívánt holttestekből, oktatási célból, folyamatosan, havi rendszerességgel legalább 15-20 darab, összesen 320 darab sziklacsontot, valamint nyakszirtcsont töredéket távolított el. Ezekért több esetben darabonként 2500 forint készpénzt kapott.

A klinikaigazgató pedig a holttestekből származó sziklacsonton történő fúrás gyakorlására jelentkezőktől a kurzusán személyenként 60 ezer forintot kért

– írták.

Az ügy harmadrendű vádlottja a kurzusokon oktatóként vett részt, maga is végzett sziklacsont fúrást úgy, hogy az ügyészség szerint tudta: a klinikaigazgató a képzéshez a csontokat jogellenesen szerezte be. A harmadrendű vádlott külföldi tartózkodása során új műtéti technikákat tanult, amelyek oktatásához nyolc sziklacsontot vitt magával az egészségügyi törvényben meghatározott feltételek hiányában.

A bíróság kitért arra is, hogy a volt klinikaigazgatót az ügyészség további bűncselekmények elkövetésével, így folytatólagosan jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével is vádolja, továbbá halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés bűntettével is vádolja.

