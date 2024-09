Augusztus 30-án fogták el a rendőrök azt a 17 éves fiút, aki a Szigetvári Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen négy bűncselekményt követett el. A nyomozás eddigi megállapításai szerint július közepe és augusztus vége között leginkább házakból és autókból lopott. Volt, hogy egy lakásból vitt el egy bankkártyát, majd azzal többször is vett fel pénzt. Egy másik alkalommal lakásotthonból lopott el egy laptopot, de volt olyan eset is, hogy egy nyitva hagyott autóból vitt el egy pénztárcát iratokkal és bankkártyával együtt, amellyel később több tranzakciót is végrehajtott. Egy másik autóból a forgalmi engedélyt lovasította meg. A gyanúsított közel 200 ezer forint kárt okozott a sértetteknek.