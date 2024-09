A gyanúsított ellen több más büntetőeljárás is folyamatban van, ahol a vádemelés megtörtént, a rendőrség is több más eljárást is folytat vele szemben. Alaposan tartani lehet attól, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményeket követne el.

Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, a gyanúsított fellebbezett, védőjének – aki nem jelent meg a bíróság ülésén – három nap áll rendelkezésére a fellebbezés bejelentésére, így a határozat nem végleges.