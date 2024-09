1. A betörők nem szeretik a felesleges konfrontációt, így akkor látogatnak el a lakásodba, amikor nincs otthon senki. Épp ezért fontos, hogy tájékoztasd őket, mikor üres a kégli. Ehhez jó módszer, ha kiposztolod a közösségi oldalakra, hogy mikor mentetek nyaralni, és meddig lesztek távol. Esetleg képet is fel lehet tölteni a poszt mellé, amelyben jól látszik a ház, hogy hol is laktok. Könnyebb megtalálni.

2. A tolvajok a nagy fogást kedvelik, ezért sokszor azokat a helyeket keresik, ahol biztosan tudják, hogy értékesebb szajrét találhatnak. Ha szeretnéd, hogy rád essen a választás, akkor posztolj minél több olyan képet az interneten, amelyen jól látszanak az értékes festményeid, szőnyegeid, becses ékszereid vagy drága értéktárgyaid! De felhívhatod a figyelmet azzal is, ha nyilvános helyen, üzletben, utcán, tömegközlekedési eszközön beszéled ki az ismerőseiddel, milyen kincseket tartasz otthon, így esély van rá, hogy a közeledben meghallja valaki, akit érdekelhet az információ. Ha új műszaki eszközt vásárolsz, akkor a dobozát jól látható helyen, a házad előtt, a kuka mellett rakd le, hogy mindenki lássa, nemrég vetted!

3. Nem kell jóban lenni a szomszédokkal, ha mégis jó viszonyt ápolsz velük, mondd meg nekik, hogy a postaládádból ne vegyék ki a leveleket, szórólapokat, hogy bárki lássa, nemrég elutaztatok! A függönyt és a redőnyöket is érdemes be-, illetve lehúzni, ebből tudni fogják, hogy nincs otthon senki.

4. Hogyha már kiszemelték a lakásod, akkor a következő lépés, hogy segíts nekik, minél könnyebben jussanak be észrevétlenül az otthonodba. Ha családi házban élsz, akkor ezt megteheted úgy, hogy hatalmas, átláthatatlan kerítést építesz, amely eltakarja az ingatlanod a kíváncsi szemek elől, és a tolvaj is nyugodtan tevékenykedhet anélkül, hogy bárki megpillanthatná. Ha nincs kerítés, akkor jó megoldás lehet, ha a helyét sűrű növényzettel, fákkal ülteted be, amelyek szintén takarják a ki- és belátást. De alternatív megoldásként az is elfogadható, ha a bejárati ajtó közelében egy nagyobb tárgyat helyezel el, szemeteskukát, dobozokat, esetleg az autóval állsz úgy, hogy takarja a bejáratot.