Jövő héten tart előkészítő ülést, azaz első tárgyalást a Pécsi Törvényszék annak a nőnek az ügyében, aki a vád szerint tavaly októberben olyan erővel vágta földhöz hároméves kisfiát, hogy a gyermek másnap meghalt. A kisgyereknek nem segítő apa is bíróság elé áll.

A több gyermeket is nevelő pár saját fiúgyermeke korábban gyermekotthonban élt, két és fél éves kora előtt került szülei gondozásába. A kisfiút az anyja többször bántalmazta, amiről a másodrendű vádlott is tudott.

A bíróság ismertetése szerint 2023. október 18-án az anya nagyobb gyermekétől üzenetet kapott, hogy a kicsi nagyon sír, és rázza a kiságyat. A lányának írt válaszüzenetben közölte hogy – idézzük – „Adok én majd neki jajgatni, had érjek haza. Meghal most. Komolyan. Kinyírom, most ököllel fogom ütni, mint egy kutyát.”

Aznap este bántalmazta a kiságyban fekvő kisfiút, többször megragadta a mellkasánál, nyakánál, leszorította, ököllel megütötte a szája körül, majd az ágyból kiemelte a kisfiát, és a földhöz vágta úgy, hogy a gyermeke a fejét a padlóba verte – ismertette a Pécsi Törvényszék. Mindeközben a többi gyermek és a másodrendű vádlott is otthon volt, de semmit sem tett az élettársa megfékezze az anyát.