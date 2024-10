Kipattanó szikra okozhatott tüzet hétfő délután Vajszlón, egy Kossuth Lajos utcai családi házban. A kétszintes épület kazánházában keletkezett a tűz, majd a födémről a tetőszerkezetre is átterjedt, az izzott. Az esethez a sellyei hivatásos tűzoltókat riasztották, akik négy négyzetméteren megbontották a tetőt, majd eloltották az izzó, füstölő részeket.

Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, személyi sérülés nem történt.

Hajnalban riasztották a pécsieket

Tűz keletkezett szerda hajnalban Pécsett, egy Szövetkezet utcai családi házban. A lángok vélhetően amiatt csaptak fel, mert egy szikra kipattant a kazánból és begyújtotta annak környezetét. A ház nyári konyhája, tárolója és garázsa égett, a tűz a tetőre is átterjedt, szerencsére a lakrészben nem keletkezett kár. A házban hatan tartózkodtak, mindannyian sértetlenül elhagyták az ingatlant. A lángokat a pécsi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett eloltották, emellett három gázpalackot is kivittek az épületből, ezeket nem érte hőhatás - számolt be a katasztrófavédelem.