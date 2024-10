Korábban foglalkoztunk több eltűnéses esettel, ahogyan legutóbb Bódog Dániellel is. Körüljártuk a témát, s ezzel kapcsolatban a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát is megkerestük, akik most válaszoltak hírportálunknak, hogy mi az eljárási rend egy eltűnt személy esetében.

Az eltűnt személyeket azonnal keresi a rendőrség

Fotó: Bencsik Ádám

Az eltűnt személyekkel elég sokáig foglalkoznak

Válaszlevelükben az áll, hogy a rendőrség a körözési tevékenységét a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény, valamint a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet alapján végzi.

Ha barátok, családtag, közeli ismerős észleli, hogy valaki nem jelentkezett hosszú ideje, és nem lehet elérni őt sehogyan, bejelentik a rendőröknél. Innen az első lépés az, hogy a rendőrség rögzíti az eltűnést a körözési nyilvántartásban, és megindul a körözési eljárás. A rendelkezésre álló módszerekkel és eszközökkel azonnal elkezdik keresni az eltűnt személyt.

Minden eset egyedi, ezért a keresési mód és a módszer minden egyes esetben eltérhet. A keresett személyek listája nyilvános, sokszor pedig célzott felhívást is megosztanak különböző platformokon keresztül. Ha sikertelen a keresés 90 napig, eltűntté nyilvánítják a keresett személyt. Utána az eltűnt illető, vagy a közeli hozzátartozó DNS-mintájának rögzítésére kerül sor, hogy a későbbi azonosításra megfelelő mintájuk legyen. A körözési eljárást 90 évig folytatja a rendőrség, így az eltűnések esetében a nyilvántartásban lehet olyan személyt is találni, aki több tíz évvel ezelőtt tűnt el.

Kortól is függ az eljárási folyamat

A tájékoztatásuk szerint a legtöbb esetben 18 év alattiak tűnnek el, akiknek nagy része néhány nap után előkerül. Ilyenkor a rendőrség átadja őket a törvényes képviselőnek, törlik őt a körözési nyilvántartásból, és végül lezárják a körözési eljárást. Kiemelik, hogy az eltűnés miatt rögzített körözések vagy körözési eljárások száma nem azonos az eltűnt személyek számával. A kiskorúak jellemzően többször is eltűnnek egy évben, mivel engedély nélkül távoznak otthonról vagy a kijelölt gondozási helyükről, ezzel pedig minden esetben új körözési eljárást generálnak.