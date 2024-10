Négyen ültek abban a személykocsiban, amely felborult a Nagypeterd és Rózsafa közötti úton szombaton késő este. A szigetvári hivatásos tűzoltók áramtalanították az összetört autót. A helyszínre mentő is érkezett. A burkolatra jelentős mennyiségű törmelék került, ezért a közútkezelő munkájára is szükség volt - számolt be a katasztrófavédelem.