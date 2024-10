Sajnos az országban több helyen is divat a Nyugat-Európába irányuló illegális kutyaexport. Ebben hatósági állatorvosok is segédkeznek, akik papírokkal és vesztegetéssel segítik az ügyletet bonyolító emberek munkáját. Most a Pécsi Törvényszék folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása, többtucatnyi közokirat-hamisítás miatt ítélt egy pécsi járási, valamint egy szigetvári járási főállatorvost.

Illegális kutyaexportban segédkezett két korábbi főállatorvos, most elítélték őket.

Fotó: Gazdag Mihály

Komoly hálózat foglalkozik a kutyaexporttal

Korábban olyan híreket lehetett hallani, hogy az ezzel foglalkozó ügyeket a Tiszántúlhoz köthetjük elsősorban, ám most megbizonyosodhatunk abban, hogy az ország más területén is népszerű illegális tevékenység az ebbiznisz. Korábban már az említett két baranyai főorvos ellen a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség még 2022 februárjában emelt vádat.

A két orvost folytatólagosan, bűnszövetségben elkövetett, vezető beosztású hivatalos személy az előnyért hivatali kötelességét megszegve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével, folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés bűntettével és többrendbeli hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével vádolták meg. Mindketten a Baranya Megyei Kormányhivatal járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályának vezetőjeként dolgoztak 2019 decembere és 2020 júliusa között.

A hivatali pozícióban lévő két férfival játszottak össze a kutyakereskedők, s minél nagyobb haszon reményében fiatal, ellenőrizetlen kiskutyákat exportáltak külföldre. Mikrochip és veszettség elleni oltás, valamint 15 hetes kor a feltétele annak, hogy egy kutya kikerüljön az országhatáron túlra. Ezt nem ellenőrizték ők, amiért ebenként 10-20 ezer forint díjban részesültek a csempészektől.