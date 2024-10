Elismerések 1 órája

Ünnepi állománygyűlésen jutalmazták tűzoltóinkat

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állománya idén is tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. A katasztrófavédelem központjában október 21-én megtartott ünnepi állománygyűlésen elismeréseket is átadtak a legkiválóbbaknak – köztük baranyai tűzoltóknak is.

Illusztráció. Fotó: VAKS-Stock Agency

„1956 hősei példát mutattak a hazaszeretetről, az emberségről. A magyar emberek a forradalom idején bizonyították, hogy összefogással lehet azt az erőt biztosítani, amely a szabadságot hozta el több évtizeddel később, az 1990-es években.1956 hősei, Nagy Imre, a budapesti és a vidéki értelmiségi ellenállók, a munkás- és parasztemberek nem csupán az országért, hanem sokkal többért, a hazáért, egy jobb életért, a demokratikus politikai berendezkedésért, a szabadságért és a függetlenségért, de valójában főleg értünk és gyermekeinkért, a mi jobb jövőnkért küzdöttek. Kötelességünk ezt a szellemiséget megőrizni és továbbadni. A nemzeti ünnep alkalmából és a hétköznapokon is úgy kell dolgoznunk, úgy kell a gyermekeinket felnevelnünk, hogy az örökséget méltó módon vigyük tovább.” – fogalmazott a Himnuszt követően ünnepi beszédében Laczkó Levente tűzoltó ezredes, megbízott megelőzési és engedélyezési szolgálatvezető. A beszédet a Katasztrófavédelem Központi Zenekara kvintettjének ünnepi összeállítása követte, majd a főigazgató elismeréseket adott át az állomány legkiválóbb tagjainak. Beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette többek mellett Juhász Tibor tűzoltó őrmestert, a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét. „Munkáját nemcsak kiválóan végzi el, hanem mindig megtalálja a módját, hogy támogassa és elősegítse a csapat sikerét. Különösen figyelemre méltó az a szakértelem, amit a favágás terén szerzett, és amelyet a viharkárok elhárításában is rendkívül hatékonyan alkalmazott. Gépjárművezetőként pedig megbízhatóságával és precizitásával bizonyította, hogy ő az egyik legjobb a szakmában.” – olvasható méltatásában. Nemzeti ünnepünk, október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulója alkalmából dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként miniszteri emléktárgyat adományozott Straub Roland tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Siklósi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének. A főtörzsőrmester a munkaköréhez kapcsolódó feladatok ellátását magas színvonalon, szakértelemmel és szenvedéllyel, magas szakmai felkészültséggel és felelősségtudatosan végzi immár 16 éve.

Az ünnepséget a Szózat hangjai, illetve dr. Mógor Judit tű. vezérőrnagy, hatósági főigazgató-helyettes gratuláló szavai zárták.

