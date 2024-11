A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy olyan Baranya vármegyei vállalkozónál kezdett ellenőrzésbe, aki nagy forgalmú webshopot üzemeltetett, magánszemélyeknek értékesített gépjárműalkatrészeket és -kiegészítőket. Az adózónak egyetlen nagy összegben vásárló vevője volt, egy horvát gazdasági társaság, akinek – profiljától eltérő módon – egészségügyi maszkokat adott el, közösségi adómentes értékesítésként.

Az ellenőrzés feltárta, hogy az adózó négy olyan cégtől is számlákat fogadott be, melyek fiktív számlázási láncokban voltak érintettek, ahogy a horvát vevő is. Az összetett, sokszereplős, határokon átívelő láncolatok, számos magyar vállalkozásnak állítottak ki számlákat különböző szolgáltatásokról, termékértékesítésekről.