Ha egy betegszállító törik egy balesetben, akkor azért jobban összerezzennünk – és most pont ez történt Pécsett. A Komlói út és a Hársfa út találkozásánál egy szabálytalanul kanyarodó személyautó ment neki egy betegszállítónak – ahogy képünk is bizonyítja, nem is kicsit. A helyszínre gyorsan megérkeztek a rendőrök, olvasónk információja szerint a vétkes sofőr is megsérült.

