A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint három helyszínen történt baleset az M6-os autópálya 175-ös és 176-os kilométerszelvénye között, Szebény térségében, a Budapest felé vezető irányban. Az első helyszínen öt, a másodiknál négy, a harmadiknál szintén négy gépkocsi ütközött össze. A mohácsi és a véméndi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a járműveket. A balesethez több mentőautó, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is érkezik, a tűzoltók pedig melegedőbuszt is kértek a helyszínre. Az érintett útszakaszt lezárták a hatósági beavatkozás idejére.

Fotó: bama.hu Rengeteg autó tört össze kisebb-nagyobb mértékben

A tűzoltók áramtalanítoták az autókat. Fotó: bama.hu

Kollégánk a helyszínen tartózkodik, arról számolt be, hogy egy szakaszon azt tapasztalta, hogy az autópályán le volt fagyva az út, így talán ez okozhatta a számos balesetet. Szerdán rengeteg eső esett, az Időkép egyik automatája 40,6 millimétert mért a baranyai megyeszékhelyen, ami közel egyhavi csapadékot jelent.

Elmondása szerint a balesethez mentőhelikopter is érkezett. Rengeteg autó összetört, ő tizenötöt összeszámolt, sokan tanácstalanul állnak a gépjármű mellett a hidegben. A közútkezelő az egyik sávot a mentők és tűzoltók közlekedésének érdekében szabaddá tette, kollégánk hallotta is, ahogy a mentősök instrukciókat osztanak meg egymás közt, miszerint a sor elején kell kezdeniük a munkát, ott vannak a súlyosabb sérültek.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság mindenki figyelmét szeretné felhívni, hogy ne hajtson fel az autópályára a kialakult körülmények miatt. Aki teheti, más alternatívát válasszon, mivel bizonytalan ideig még használhatatlan az autópálya. A balesetben személyautók mellett egy kamion is érintett.

Információnk szerint öten sérültek meg az ütközés során.

Frissítés:

Kollégánk a helyszínről jelentkezve elmondta, hogy 8 óra környékén megjelent a sószóró autó, nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy szabaddá tegyenek egy sávot a forgalomnak. Hatalmas dugó alakult ki.

Úgy hallotta, a sérültek közt van gerincsérült is és valakit újra is kellett éleszteni. Az egyik balesetben résztvevő azt mesélte kollégánknak, hogy volt olyan autós is, aki az első ütközők mellett simán elhaladt, megállás nélkül.