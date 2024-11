Ahogyan korábban megírtuk, november 12-én délután Pécsett, a Maléter Pál úton elgázoltak egy fiút, aki a tilos jelzés ellenére átfutott az úton. A rendőrségnek le kellett zárnia az érintett útszakaszt, az arra közlekedők így a mellékutcákat használva araszolva tudtak haladni. Az átutazóknak átmeneti gondot okoz, viszont az ottlakók bosszúsak és cseppet sem lepődnek meg azon, hogy ennyi gázolás és baleset fordul elő a környéken.

Sajnos gyakori helyszín egy átkelőhely a gázolás során. Képünk illusztráció.

Fotó: MW

Nem meglepő a gázolás, rohangálnak az emberek ide-oda

A közelben lakó fiatalember számolt be az ezzel kapcsolatos élményeiről, aki tegnap is hazafelé menet a lezárás és a terelés miatt tapasztalta közelről az eset következményét. Ő egyáltalán nem csodálkozik a gázoláson, hiszen nem az elütött gyermek az egyetlen, aki az átkelő piros jelzése ellenére átrohant a másik oldalra. Természetesen sajnálja a fiút, de a környéken közlekedő gyermekek ilyen gondatlanul futkosnak az úttest egyik oldaláról a másikra. Az ott található óvoda és az általános iskola miatt pedig rengetegen közlekednek az amúgy is forgalmas Maléter Pál úton. Az út mindkét felén található buszmegálló, éppen ezért a gyalogos forgalom is igen jelentős ezen a szakaszon. Sokszor az autósok számára beláthatatlan a zebra, mivel az öbölben várakozó busz eltakarja az átrohanni szándékozókat.

A türelmetlenség figyelmetlenséget is szül

Rengeteg figyelmet fordít a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság is a helyes és körültekintő közlekedésre a gyermekek védelmében. A példamutatás lehet a legerősebb nevelő forma ilyen téren is, a lapunknak nyilatkozó férfi meglátása szerint a felnőttek is gondolkodás nélkül átfutnak az úton. Az idősebbek sokszor közvetlenül a buszmegállóból sétálnak át, pedig azon az útszakaszon két kijelölt gyalogos átkelőhely is van a közelben. Így cseppet sem kell meglepődni azon, ha gyermekeink a látott példából tanulva ilyen módon siet a buszra.

Rohanó világunkban egy pillanatnyi koncentrációhiány is komoly tragédiához vezethet. Ezért fontos lenne, ha a szülők, felnőttek, idősebbek és a sofőrök is sokkal nagyobb türelemre tanítanák a gyermekeket.