Évente átlagosan hétezer otthon gyullad ki Magyarországon. Több százan szenvednek füstmérgezést, és sajnos tragédiák is bekövetkeznek. A füstérzékelővel rendelkező otthonokban élők azonnal tudomást szereznek a tűzről, amikor azt még meg lehet fékezni, vagy menekülni lehet és hívni a tűzoltókat. A statisztikák azt mutatják, hogy a füstérzékelővel felszerelt otthonokban még komolyabb sérülés sem történik, a készülék tehát életet menthet.

Egyes típusokat a WIFI hálózaton keresztül az okostelefonnal is össze lehet kapcsolni, így azok nemcsak hangosan sípolnak, ha füstöt észlelnek, hanem a telefonra is riasztást küldenek. Így akkor is tudomást szerezhetünk az otthonunkban keletkező tűzről, ha nem tartózkodunk odahaza. Ilyen eszközzel idős, egyedül élő hozzátartozóink biztonságáról is gondoskodni tudunk.

Az füstérzékelők igen széles kínálata érhető el, mindenképpen olyat válasszunk, amelyiken szerepel a CE jelölés.