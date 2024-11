8:14 - Összesen tizenhárom jármű érintett a szebényi szakasznál történt balesetekben

Három baleset történt az M6-os sztráda 175-176-os kilométere között, az egyikben öt, a másik kettőben négy-négy jármű volt érintett. A mohácsi hivatásos tűzoltók a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett avatkoznak be. Az esethez több mentőautó is érkezett, egy emberhez pedig mentőhelikoptert várnak. A feltorlódott kocsisorban egy menetrend szerinti autóbusz is van, a baleset érintettjeinek ez szolgál melegedőhelyként. Az autópálya érintett szakaszát lezárták, az Útinform tájékoztatása szerint aki teheti, a 191-es kilométernél található Mohács/Lánycsók/Babarc csomópontnál térjen le a pályáról és a 56-os főúton kerüljön, a pályára visszatérni majd Palotabozsok irányába tudnak.

Letölthető a mobilra az ingyenes alkalmazás

A VÉSZ, azaz veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás egy okostelefonokra és táblagépekre kifejlesztett ingyenes alkalmazás. Az itt megjelenő hírek, figyelmeztetések, riasztások a hiteles és pontos tájékoztatást segítik elő. A VÉSZ segítségével bárki kiválaszthatja, hogy Magyarország melyik területéről kapjon aktuális információkat, egy-egy vármegyére is leszűkítheti az értesítést, de országos hírekhez is hozzájuthat. A mobiltelefonba épített GPS segítségével az alkalmazás be tudja azonosítani a felhasználó tartózkodási helyét, és ehhez igazítva látja el információval. Az applikációval előre tervezett útszakaszokkal kapcsolatos információk is elérhetőek. A szöveges híreken túl térképen is megjeleníthetőek az aktualitások.