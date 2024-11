Hozzátette: ezekben a feltételezett helyzetekben a résztvevők nemcsak az ismereteiket mélyíthetik el, a feladatok gyors megoldását gyakorolhatják, de az eredményes közös munkához szükséges, zökkenőmentes kommunikációt is elsajátíthatják. A november 29-ei gyakorlat délelőtt 9 órakor kezdődött.

A veszélyhelyzet elhárításában közreműködő egységek riasztását követően a felderítésre, a katasztrófavédelmi zónák meghatározására, a beavatkozás helyének kijelölésére, majd a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásra, begyakorlására került sor. A szimulált helyzetben a katasztrófavédelmi mobil labor is kapott feladatot, hiszen a repülőgép roncsai között radioaktív anyagot is felfedeztek a tűzoltók. Mivel a szennyeződés egy erdei patakba is bekerült, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei és Mánfa település önkéntesei is becsatlakozhattak a problémát kezelő egységekhez, szervezetekhez.

A területen szétszóródott anyagok gépi összegyűjtésében részt vettek a Pécs városát üzemeltető gazdasági társaságok (BIOKOM és Álhubál Kft.), a Magyar Közút NZrt., valamint a területet a Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály járműve fertőtlenítette. A robbanásveszély miatt érintett lakosok otthonaikból való kimenekítését a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság, szállításukat a pécsi Tüke Busz Zrt., regisztrációjukat és elhelyezésüket pedig a Karitatív Fórum önkéntes szervezetei végezték.

Bár a fentiekben vázolt veszélyhelyzetek most nem voltak valósak, a kárelhárításban, mentésben résztvevők komolyan vették a feladatukat, és ennek köszönhetően a gyakorlat megfelelő értékelést kapott. A rendezvény zárásán Domján Gábor tűzoltó alezredes, polgári védelmi főfelügyelő kiemelte a résztvevők szakértelmének és együttműködésének fontosságát, majd megköszönte a jelenlévőknek, hogy hozzájárultak a gyakorlat sikeres végrehajtásához.