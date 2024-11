Nem kezdődött szerencsésen a csütörtök azok számára, akik Budapest felé vették az irányt. Az M6-os autópályán hatalmas káoszt és baleseteket okozott, hogy a tegnap délután lehullott eső hajnalra részben megfagyott az aszfalton. Rengeteg autó tört össze, hatan meg is sérültek. Mentők és tűzoltók is érkeztek, az M6 baleset helyszínére még egy mentőhelikoptert is be kellett vetni. Nem csupán egy nagy baleset történt, hanem egyszerre három, egymáshoz közeli helyszínen is törtek az autók.

Hiába a napsütés, borúsan indult a reggel: Csütörtök az M6 balesetek helyszíne lett.

Fotó: Löffler Péter

Az időjárás nem segített az M6 balesetein

Könnyen ráfázhatunk, ha nem vesszük figyelembe az időjárási körülményeket indulásnál. A télre fordulva nem szokatlan jelenség az esőzések után tapasztalt lefagyott útszakaszok, csúszós foltok az aszfalton, az ezzel járó közúti balesetek. Esély sem volt arra, hogy felszáradjon reggelre az a hihetetlen mennyiség csapadék, ami tegnap zúdult Baranyára. Az Időkép automatája a baranyai vármegyeszékhelyen mérte a legtöbb capadékot, 40,6 millimétert, ami megfelel egyhavi esőzésnek. Pécs egyik forgalmas szakaszán egy sávot teljesen használhatatlanná tett a rengeteg víz, mellette pedig fákat is kidöntött a vihar. Ma reggelre vált kritikussá a helyzet az utakon, hiszen a fagypont körüli hőmérsékletben csúszós útszakaszok alakultak ki a megyében több helyen is. Az autópálya érintett szakaszán a MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. végzi a pálya fenntartásával kapcsolatos teendőket, azonban hiába kerestük a céget, egyelőre nem jeleztek vissza hírportálunknak.