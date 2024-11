A tárgyalás előtt a bíróság folyosóján a perre érkező újságíróknak is feltűnt, hogy több mint egy tucat egyetemista korú fiatal gyülekezett a terem előtt. Mivel a Maléter Pál úti gyilkosság vádirata szerint az emberöléshez vezető eseményláncolatban annak is szerepe volt, hogy a fiatal férfit hazaküldték a gólyatáborból, egyesekben az is felvetődött, hogy a népes társaság emiatt jelenhetett meg a bíróságon.

Bíróság előtt a Maléter úti emberölés vádlottja.

Aztán hamar kiderült, hogy nem erről volt szó, hanem joghallgatók érkeztek személyesen figyelemmel követni ennek a kirívó esetnek a büntetőperét. A csütörtöki tárgyalási nap így is elég eseménydús volt, ugyanis a vezetőszáron, kéz és lábbilincsben bevezetett, öltönyt viselő vádlott mellett az ő hozzátartozóit, köztük édesanyját és nővérét idézték be a tárgyalás délelőtti részére.

Még előttük szólította a bíró a fiatal vádlottat, aki a személyes körülményeiről, a bűncselekmény elkövetése előtti lelkiállapotáról beszélt. Sajnos az akkor még elégtelen hangosítás miatt mindebből a hátsó sorokban csak foszlányokat lehetett hallani. Az azonban világosan követhető volt, amikor a vádlott a bíró azon kérdésére nemmel felelt, hogy magával a bűncselekménnyel kapcsolatban szeretne-e vallomást tenni. Így a fiatal férfi ezen a tárgyalási alkalmon is tartotta magát ahhoz, amit az előkészítő ülésen, azaz az ügy első tárgyalásán mondott.

Ez pedig a következő: a fiatal férfi elismerte az emberölés elkövetését, azonban azt nem, hogy tettét előre kitervelten és különös kegyetlenséggel követte volna el.

A vádlott édesanyja – teljesen érthető módon – megtörve, időnként könnyeivel küszködve beszélt arról, hogy fia kis korában nagyon érzékeny és beteges gyerek volt, de jó tanuló, azonban korán jelentkeztek nála szorongásos tünetek, amelyek miatt több orvost is felkerestek, a tüneteire a fiú gyógyszert is szedett, amit később alkohollal keverve alkalmazott abban az évben, amikor nem sikerült elsőre az egyetemi felvételije.

Az anya, aki szerint fia korábbi barátnője nagyon rossz hatással volt vádlottra, részletesen elmesélte azt is, hogy milyen körülmények között hozta haza a fiút a gólyatáborból, ahonnan a szervezők eltanácsolták, valamint arról is beszélt hogy a gyilkosság utáni reggel telefonban közölte vele a fia, hogy megölt egy embert. A vádlott szinte folyamatosan végig maga elé nézve, időnként láthatóan érelmeivel küzdve hallgatta anyja szavait.