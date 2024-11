A megállapodás célja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső szervezeti normákban meghatározott feladatok vármegyei szintű végrehajtásának kölcsönös segítése, és az információáramlás biztosítása.

A két szervezet között 2005 óta hatályos, és most másodjára megújított együttműködési megállapodás megteremtette a lehetőségét a már eddig is eredményes közös feladatellátás színvonalának további emelésére - számolt be a police.hu.