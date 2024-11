A Pécsi Törvényszék közlése szerint három tanút hallgattak meg hétfőn. A következő, december 16-ra kitűzött tárgyalási napon szintén tanúkat idéznek be, majd az azt követő alkalmon orvosszakértőt és pszichiátert is meghallgatnak.

Súlyos ügyet tárgyal a Pécsi Törvényszék. A kép illusztráció

Fotó: Chokniti-Studio / Forrás: Shutterstock

A pécsi gyermekgyilkosság ügyében 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével vádolja az ügyészség azt a pécsi nőt, aki a vád szerint tavaly októberben olyan erővel vágta földhöz hároméves kisfiát, hogy a gyermek másnap meghalt. A kisgyereknek nem segítő apát bűnsegédként elkövetett emberöléssel vádolják.

A Pécsi Törvényszék az előzményekről

A Pécsi Törvényszék ismertetése szerint a vádlottak 2019. évtől éltek együtt Pécsett egy lakásban, ahol együtt nevelték az elsőrendű vádlott nő korábbi kapcsolataiból származó három, valamint kapcsolatukból származó egy gyermeket. A vádlottakkal együtt él még két férfi.

A vádlottak kapcsolatából származó fiúgyermek korábban gyermekotthonban élt, kevéssel két és fél éves kora előtt került a vádlottak gondozásába. Őt az elsőrendű vádlott többször bántalmazta, lassúbb fejlődési üteme miatt gyakorta haragudott rá. A másodrendű vádlott tudott a sértettet érő hátrányosabb bánásmódról, de azzal kapcsolatban tehetetlen volt – ismertette a gyermekgyilkosság előzményeit a bíróság.

A törvényszék összegzése szerint 2023. október 18-án az elsőrendű vádlott az apját látogatta meg a kórházban, amikor nagyobb gyermekétől üzenetet kapott, hogy a kicsi nagyon sír és rázza a kiságyat. Az elsőrendű vádlott a lányának írt válasz üzenetben közölte, hogy "adok én majd neki jajgatni, had érjek haza. Meghal most. Komolyan. Kinyírom, most ököllel fogom ütni, mint egy kutyát".

Az elsőrendű vádlott hazaérkezve, 20 óra körül bántalmazta a kiságyban fekvő gyermekkorú sértett kisfiút, akit többszörösen megragadott a mellkasánál, nyakánál, többször megütötte, leszorította, ököllel megütötte a szája körül, majd az ágyból kiemelte a kisfiát és a földhöz vágta úgy, hogy a gyermeke a fejét a padlóba verte.

Mindeközben a többi gyermek és a másodrendű vádlott is otthon volt, de semmit sem tett az élettársa megfékezése érdekében. A másodrendű vádlott közömbös volt a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermeke sorsát illetően és semmilyen módon nem segítette őt.