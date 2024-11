Korábban már beszámoltunk az esetről, akkor Peternai Balázs, Garé polgármestere is elmondta, a tűz óriási méreteket öltött. A falu lakosai is segítettek abban, hogy megfékezzék a tüzet, mire kiérnek a tűzoltók az érintett házhoz. Csak sejtették akkor, hogy a házat egyedül belakó férfi is a lángok között lehet.

Tragédia Garén: lakhatatlanná égett egy ház, benne égett egy férfi

Fotó: Kovács Liliána