A portál beszámolója szerint Kalányos Gábor 2024 nyarán tűnt el. Kővágószőlősről taxival ment el egy pécsi kaszinóba, majd késő éjjel telefonált az élettársának, hogy elfogyott a pénze, és mivel nem tud már taxiba ülni, gyalog indul haza, de oda soha nem érkezett meg. A család sokáig reménykedett abban, hogy Gábor előkerül, de a múlt hétvégén tragikus hírt kaptak: megtalálták a családfő földi maradványait.

– Nála voltak az iratai, de abból is egyértelműen kiderült a tragikus igazság, hogy a párom a karjára varrva viselte a nevemet, illetve egy térképet is, melyen bejelölte azokat az országokat, melyekben már jártunk. Sosem felejtem el a pillanatot, amikor telefonált, és elmondta, hogy olyan szép tetoválást csináltatott, hogy meghatódom, ha meglátom, Igaza lett, mert valóban eleredtek a könnyeim – mesélte a lapnak a feleség.

A család szerint furcsa, hogy a golgotai terület, ahol megtalálták a holttestet, Kővágószőlősön túl található, vagyis Gábor túl ment a lakóhelyén. Hogy erre miért volt szükség, senki sem érti.

– Még zajlik a rendőrségi vizsgálat, hogy megállapítsák, hogyan halt meg Gábor. Az öngyilkosság lehetősége is felmerült, igaz, a család szerint erre semmi oka nem lett volna – magyarázta a gyászoló élettárs, aki tudni szeretné, hogy mi történt a szerelmével és akinek egyelőre csak annyit mondtak, hogy hónapok óta halott volt a párja. – Még az is elképzelhető, hogy bűncselekmény áldozata lett. Az biztos, hogy nem tudom az életemet nélküle elképzelni. Soha nem is tudtam, és soha nem is fogom. Képtelen vagyok elfogadni, hogy ő már nincs.