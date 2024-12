Megdöbbentő eredményről számolt be a rendőrség, miután egy hónapig figyelte az új budapesti traffipaxokat. Mint a police.hu megírta, 2024. október 30-án 26 új sebességmérő kamera kezdte el mérni az autósok sebességét. A modern, hitelesített eszközök 47 forgalmi sáv járműforgalmát ellenőrzik. A készülékeket a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) telepítette és finanszírozta, a rendőrség a helyszínek kiválasztásában működött közre. A berendezések radaros elven működnek, különböző forgalmi és fényviszonyok mellett 24 órás, folyamatos mérésre alkalmasak, az elhaladó járművekről minden napszakban jó minőségű felvételeket készítenek, felismerve azok honosságát és rendszámát is.

A kamerák 2024. november 30-ig 52.926 gyorshajtót mértek be. A legkirívóbb eset a IX. kerületben az Üllői úton történt, ahol 50-es táblánál 158 km/ órával száguldott egy autós, amiért 468 ezer forint közigazgatási bírság jár.

Az Árpád hídon a rendőrség az elmúlt hónapban több gyorshajtót is lefülelt. Három sofőr is a megengedett 70 km/h kétszeresével vagy még többel ment. Ezeket az autósokat 140, 143 és 149 km/órával mérték be, fejenként 140 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük.

Baranyában is vadászott már le hasonló száguldozót a kamera: mint megírtuk, november 3-án Szederkényben, a Pécsi úton valaki a megengedett legnagyobb sebesség (50 km/h) helyett 119 -cel közlekedett. Ez az apró sebességtúllépés 312 ezerbe fájt a volán mögött ülőnek. Egy másik autós szintén nem kispályázott, ő még februárban karcolta a 130-cat.