Súlyos motorbaleset és tomboló tüzek: ezek voltak a hét legdurvább esetei

Már a hétfői nap is balesetekkel indult. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az 57-es főúton, Versend közelében két autó ütközött össze. A balesethez riasztani kellett a tűzoltókat is, a mohácsi egység áramtalanította a járműveket. A katasztrófavédelem számolt be arról, hogy április 8-án egy ezer négyzetméter alapterületű tárolóban égtek szalma-, széna- és kukoricabálák Sombereken. A tároló félig volt bálákkal, melyek a tűzoltóegységek kiérkezésekor már teljes terjedelmében égtek. Több vízsugárral fékezték meg a lángokat, egy helyszínen dolgozó munkagép pedig kihordta a bálákat a tárolóból.

Balesetek és tűzesetek: bálák égtek Sombereken

Fotó: Mohács HTP

A szerda sem telt eseménytelenül, egy személygépkocsi és egy kisteherautó karambolozott Pécsen, a Szigeti út és a Magyarürögi út kereszteződésében. Szerencsére a balesetet szenvedő járművekből a benne ülők saját erejükből tudtak kiszállni. Drávafok külterületén történt egy durva baleset még csütörtökön. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy személyautó letért az útról, fának hajtott, majd az úttesten keresztbe fordulva állt meg. A fa rádőlt a kocsira, azt a sellyei hivatásos tűzoltók távolították el. Csütörtökön ezen kívül még három tűzesethez és négy műszaki mentéshez riasztották a Baranya vármegyei tűzoltókat.

Fának hajtott a kocsi Drávafokon

Fotó: Sellye KVŐ

Súlyos baleset történt Baranyában április 11-én a délutáni órákban. Összeütközött két személyautó az 5606-os úton, Lovászhetény és Erdősmecske között. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, az autókból csak roncsok maradtak. A kocsikban 2-2 fő utazott, egy ember könnyen, egy pedig súlyosan megsérült. A katasztrófavédelem közlése szerint csaknem ötszáz négyzetméteren égett az aljnövényzet péntek délelőtt Pécsen, az Edison utcában. A lángokat a város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral eloltották, kár nem keletkezett.

A brutális ütközés Lovászheténynél

Fotó: Katasztrófavédelem

Talán ez volt a szezon első motorbalesete

A hétvége is tartogatott drámai eseményeket. Szombat dél körül Szilvás és Kökény közötti külterületen, mintegy 800 négyzetméteren hulladék égett, négy-öt méter vastagon, ötven méter szélességben. A katasztrófavédők az oltás mellett erőgépekkel földet hordtak az égő területre, elfojtották a lángokat. Ezután nem sokkal Bezedeken egy családi ház mögé épített melléképület égett ki teljesen, a tűz kis részben a ház tetőzetére is átterjedt.