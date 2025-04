Két név, egy arc? Emberkereskedelem miatt is kereshették a veszélyes pécsi bűnözőt

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett férfi elfogató parancs alapján történő körözését a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság visszavonta. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény rendelkezései alapján bővebb felvilágosítást nem áll módunkban adni.

Arról sajnos tehát nem kaptunk tájékoztatást, hogy miért vonhatták vissza a körözést a hatóságok, találgatásokba pedig nem érdemes belekezdeni.

Érdekességre bukkantunk, vajon csak fura egybeesés?

A pécsi születésű Fontos János pszichoaktív és új pszichoaktív anyagokkal való visszaélés miatt került a rendőrség célkeresztjébe, 2014-ben azonban emberkereskedelem miatt ítélhették el. Az nlc.hu cikke szerint egy Kozee Sleep nevű brit bútorgyártó cég, amely olyan áruházláncoknak szállított be, mint a John Lewis, a Next és a Dunelm Mill, magyar munkásokat alkalmazott, akiket rabszolgaként tartott. A cég tulajdonosa, Mohammed Rafik, emberkereskedelem vádjával állt bíróság elé. A cikk szerint a magyar munkásokat két magyar állampolgár, Orsós János és Illés Ferenc közvetítette ki, így társtettesként Orsós János 2014-ben öt év börtönbüntetést kapott. Az ügyészség szerint a munkások kizsákmányolása tudatos volt, és a gyár tulajdonosa is tisztában volt a helyzettel.​