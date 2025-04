Végzetes motorosbaleset történt a Dunántúlon, ismert versenyző az áldozat

Egy ismert győri motoros az áldozata annak a balesetnek, mely a városban történt – írja a Kisalföld.hu. A hírportál cikkéből kiderül, hogy egy motoros és egy autó sávváltás közben ütközhetett a össze a győri Dunacenternél szerda kora este. A baleset következtében egy 50 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette – tájékoztatta a portált az Országos Mentőszolgálat.

A motoros sajnos életét vesztette

Fotó: MW

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság információi szerint Győrben, a Szent István úton közlekedett Abda felől a belváros irányába egy Audi Q5 típusú személygépkocsi. A jármű sofőrje a Csipkegyári út és Szent István út kereszteződésénél sávváltás közben – vélhetően figyelmetlensége miatt - egy motorkerékpárosnak ütközött, és őt nekilökte egy oszlopnak. A balesetben a motor vezetője olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Motoros balesetek Baranyában

Ugyan a nevezett eset nem vármegyénkben történt, ám Baranyában is gyakoriak a motoros balesetek. Ezeknek egy része csupán kisebb sérüléssel jár, ám sajnos halálos kimenetelű baleset is történt az utóbbi években. Április 16-án Komlón szenvedett balesetet egy motoros, néhány nappal korábban, április 12-én pedig Pécs-Árpádtetőn egy motoros a kanyarban a kelleténél jobban bedöntötte a járművet, elveszítette az egyensúlyát, két fő súlyosan megsérült. Március elején pedig életveszélyesen megsérült egy motoros az M60-ason, Bóly közelében. A baleset során egy személygépjármű ütközött egy motorossal, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.