Motoros szenvedett balesetet, forgalomkorlátozásra kell számítani

Az ügy felborzolta a komlói közvéleményt, többen is kommentálták a balesetet. Információnk szerint a közösségi médiában több szemtanú is arról számolt be, hogy a motoros vétlen volt a balesetben. Meglátásuk szerint az érintett autós szabálytalanul fordult meg a négysávos úton, a motorosnak nem volt lehetősége elkerülni az ütközést. A szemtanúk arról is beszámoltak, hogy a motoros súlyos sérülést szenvedett.