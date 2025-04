Rettegés a köbön − továbbra sem találják a külföldi bűnözőt Baranyában

Továbbra is ott virít a police.hu körözési toplistáján Knöfel Michael neve, akit több ízben is keresnek a baranyai hatóságok. A német férfi először 2024-ben került a Pécsi Rendőrkapitányság látókörébe, akkor lopás miatt adtak ki ellene elfogatóparancsot. Az 54 éves, Sömmerdán született bűnözőt azóta Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya is keresi kábítószer-kereskedelem vétsége miatt.

Knöfel Michael Baranyában garázdálkodott

Forrás: police.hu

A rendelkezésre álló információk alapján Knöfel Michael neve nem szerepel az Interpol vagy az Europol nyilvánosan elérhető körözési listáin.

Amennyiben bárki információval rendelkezik a német állampolgárságú férfi hollétével kapcsolatban, az nyomban jelezze azt a hatóságoknak.