Lezárták a Pécsről kivezető utakat: megszökött három bűnöző a börtönből

1993. április 24-én szombaton számolt be róla a Dunántúli Napló, hogy három fogvatartott fiatalember szökést kísérelt meg a Pécsi Büntetés-végrehajtási Intézetből. A menekülés azonban szörnyen végződött.

A szökés miatt lezárták a Pécsről kifelé vezető utakat.

Forrás: MW/Illusztráció

Szökés a börtönből

A Pécsett fogvatartott három rab kalandos menekülésének történetéből kiderül, hogy a szökés tragédiával zárult. Markó István, a Büntetés-végrehajtási Intézet akkori parancsnoka arról tájékoztatta az újságot, hogy a fogvatartottakat csütörtökön 15 óra 10 perckor sétára vitték a börtön belső udvarára és a sportpályára. Közülük a lopás miatt két év börtönbüntetésre ítélt, 20 éves F. Z., a 17 éves, erőszakos nemi közösülés miatt fogvatartott K. S., és a rablásért 3 év 4 hónap szabadságvesztésre ítélt 19 éves É. A. szökött meg.

Megtalálták a rést a pajzson

A dörzsölt bűnözők előre megalkották a mestertervet, és a séta útvonalának azon a pontján, ahol a sportpályát körülvevő bástyafal rövid szakaszon 3-4 méter magas drótkerítéssel folytatódik, nemes egyszerűséggel kiugrottak a sorból, és pillanatok alatt felkapaszkodtak a drótkerítésre.

A szökést észlelő őr azonnal kibiztosította a fegyverét, és felszólította őket a visszatérésre, ám lövést nem adott le, mert a szabályzat szerint fiatalkorú személyre még szökés esetén sem lőhetnek az őrök. A 17 éves K. S. pedig okosan, harmadikként mászott a társai után, a testével takarva őket.

A drótkerítés tetejéről a börtönépülettel egybeépített lakóház tetejére ugrottak. K. S. alatt két ugrásánál is beszakadt a cserép, de valahogy megtartotta magát, és tovább menekült.

A kommandósokat is bevetették az akcióban

Az elítéltek kimenekültek a Papnövelde utcára, és a forgalmas Király utca felé vették az irányt. Ugyanezekben a pillanatokban az őrök is kirohantak az utcára, és üldözőbe vették a szökevényeket. Közülük kettőt a Király utcában el is fogtak, ám társuknak, É. A.-nak a forgatagban nyoma veszett. Időközben a rendőrök is gyors intézkedésbe kezdtek. A kommandósokkal megerősítve több mint 300-an vettek részt az akcióban, lezárták a városból kivezető utakat, és megfigyelés alatt tartottak több, mint féltucat olyan pécsi házat, amelyeknél a harmadik szökevény felbukkanására számítani lehetett.