Szívfacsaró! Két fiatal férfi a görcsönyi tragédia áldozata (galéria, videó)

Hogy ne történjen több tragédia

A mai napon már több balesetről is beszámoltunk, melyek a vármegye útjain történtek. Ezért is fontos felhívni a figyelmet, hogy a szeszélyes időjárásban és a hosszú hétvége előtti rohanásban is vezessen mindenki higgadtan, tartsa be a szabályokat, és legyen türelemmel a többi közlekedő felé!