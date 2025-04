Zágony Rudolf rejtélye − hova tűnt a pécsi professzor?

Dr. Zágony Rudolfot, a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott docensét utoljára 2023. augusztus 22-én délelőtt látták Pécsett. Feleségével együtt sétáltak hazafelé az uránvárosi lakásuk felé, amikor az Építők útjánál a férfi váratlanul előresietett a zebrán, és nyomtalanul eltűnt. Az elmúlt évek egyik legrejtélyesebb esete kapcsán továbbra is furdalja a kíváncsiság a megyeszékhely lakóit, olvasóink is érdeklődtek, hogy nincsenek-e új információink az eltűnt professzor kapcsán.

Dr. Zágony Rudolf arcképe továbbra is ott szerepel az eltűnt személyek között.

Forrás: police.hu

Hova tűnt Zágony Rudolf?

Dr. Zágony Rudolfot azóta is keresi a Pécsi Rendőrkapitányság, fotója továbbra is ott van a police.hu eltűnt személyek számára létrehozott oldalán. Egy korábbi, eltűntekkel foglalkozó cikkünk alatt több olvasónk is érdeklődött, hogy nincsenek-e újabb információink a rejtélyes ügy kapcsán. Megkerestük tehát a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik sajnos nem tudtak semmilyen fejleményről beszámolni − a professzort mintha a föld nyelte volna el.