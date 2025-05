A drog és az alkohol után a zenére is rámennek a hatóságok

Nagyszabású akcióban ellenőrizték az éjszakai szórakozó- és vendéglátóhelyeket a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei, a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége és a rendőrség munkatársainak támogatásával.

A razzia a főváros mellett több vidéki megyét is érintett. A hatósági kontroll fókuszában a jogszerűtlen zenefelhasználás, az adóelkerülés, illetve a bejelentés nélküli foglalkoztatás állt. A közel húsz helyszínen, megerősített hatósággal végrehajtott ellenőrzések több hiányosságot tártak fel: nem megfelelően használt pénztárgépek, illegálisan felhasznált zeneszámok, alkoholtermékek tárolási szabályainak megsértése és végrehajtás alatt álló tartozások.

Az ilyen és hasonló jellegű akciókat a hatóságok nemcsak a visszaélések feltárásának eszközéül szánják, hanem egyfajta üzenetként is: a szórakoztatóipar sem lehet kivétel a szabályok betartása alól. A razziák a jövőben is folytatódnak szombatonként, Baranyában is.