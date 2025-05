Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség Pécsen − bevetették a keresőkutyákat is

Péntek este érkezett a jelentés: legalább 5 rendőrautó és rendőrkutyák is megjelentek Pécsen, a Mecsek Áruháznál (Ybl Miklós utca). Olvasóink beszámolói szerint az arra járó gyalogosokat is megszaglászták az állatok. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, akik a következő választ juttatták el lapunkhoz.