VIDEÓN a Pécs-Meszesi balhé: kegyetlenül ütötték egymást a haragosok

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, több rendőrautó és mentőautó vonult ki május 1-jén Pécs-Meszes területére, ahol husángokkal és kalapácsokkal verték egymást a haragosok. Az Országos Mentőszolgálat munkatársaitól azt is megtudtuk, hogy 3 embert is kórházba szállítottak az eset után. A Tényekhez eljutott pár részlet is a balhéról.