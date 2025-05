Bíróságra került az ügy 1 órája

Sötét terv a presszó mosdójában – késes rablóbanda terrorizálta Pécs utcáit

Három fiatal – köztük egy nő – előre kitervelt rablássorozatot hajtott végre Pécs belvárosában, késsel és gázspray-vel felfegyverkezve. Több járókelőt is megtámadtak éjjel az utcán, köztük külföldi turistát is. A bíróság most kimondta az ítéletet - a Pécsi Törvényszék tájékoztatását közüljük.

A Pécsi Járásbíróság a napokban megtartott nyilvános tárgyaláson meghozott ítéletével Sz-K. D. elsőrendű vádlottat ötrendbeli társtettesként elkövetett rablás bűntette, társtettesként elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétsége és társtettesként elkövetett okirattal visszaélés vétsége miatt – halmazati büntetésül – kettő év börtönre és három év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélte. F. H. D. másodrendű fiatalkorú vádlottat ötrendbeli társtettesként elkövetett rablás bűntette, testi sértés bűntette, társtettesként elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétsége és társtettesként elkövetett okirattal visszaélés vétsége miatt – halmazati büntetésül – kettő év fiatalkorúak börtönére ítélte, melynek végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztette. Késes rablóbanda terrorizálta Pécs utcáit A. Z. harmadrendű fiatalkorú vádlottat ötrendbeli társtettesként elkövetett rablás bűntette, társtettesként elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétsége és társtettesként elkövetett okirattal visszaélés vétsége miatt – halmazati büntetésül – kettő év fiatalkorúak börtönére ítélte, melynek végrehajtását négy év próbaidőre felfüggesztette. Megállapította, hogy a másod- és harmadrendű fiatalkorú vádlottak pártfogó felügyelet alatt állnak. Elrendelte a bűncselekmények elkövetéséhez eszközül használt kések és gázspray elkobzását. Kötelezte a vádlottakat közel 1.000.000 forint bűnügyi költség megfizetésére. A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint az elsőrendű vádlott nő és a másod-, harmadrendű férfi vádlottak barátok. Az elsőrendű vádlott anyagi gondjai miatt a 2023. május 20. napját megelőző napokban megbeszélték, hogy közösen rablásokat fognak elkövetni Pécsett, ezáltal jutnak pénzhez, egyéb értékekhez. A vádlottak 2023. május 20. napján az esti órákban Pécs belvárosában találkoztak, majd az egyik belvárosi presszóba mentek, annak mosdójában átöltöztek, felhúzták a magukkal vitt fekete színű ruhákat. Fekete pólókból maszkokat is készítettek maguknak, továbbá az elsőrendű vádlott nőnél és a harmadrendű vádlott férfinél egy-egy kihajtható, 8 cm pengehosszúságú kés, míg a másodrendű vádlott férfinél egy 16 cm pengehosszúságú konyhakés volt, ezen kívül az elsőrendű vádlott még egy gázsprayt is vitt magával. Megbeszélték azt is, hogy a belvárosban kisebb, éjszaka néptelenebb utcákban fognak járókelőktől pénzt, értékeket szerezni. Arcukat a presszóból való távozásukat követően a maszkokkal elfedték, valamennyi bűncselekményt így követték el.

A vádlottak 22 óra körüli időben egy belvárosi utcában feltartóztattak az utcán gyalogosan közlekedő sértett férfit, akit körbevettek és közösen értékei átadására szólították fel úgy, hogy az elsőrendű vádlott kezében gázsprayt, a másod- és harmadrendű vádlottak pedig kést tartottak. A sértett a fenyegetés hatására átadta a mobiltelefonját az elsőrendű vádlottnak. 22 óra 30 perc körüli időben egy másik pécsi utcában a vádlottak feltartóztatták a gyalogosan hazafelé tartó, norvég állampolgárságú sértettet úgy, hogy elé álltak. Ezek után az értékei átadására szólítottak fel angolul, közben mindhárman kést tartottak felé. Mivel a sértettnél csak a mobiltelefonja volt, az elsőrendű vádlott azt kivette a kezéből, majd a vádlottak távoztak a helyszínről. A mobiltelefon tokjában benne volt a sértett személyazonosító igazolványa és bankkártyája is. 22 óra 45 perc körüli időben ugyanazon pécsi utcában feltartóztatták a velük szembe gyalog közlekedő két sértett nőt úgy, hogy eléjük álltak, majd a másodrendű vádlott késsel a kezében értékeik átadására szólította fel őket. Ekkor az egyik sértett megkérdezte tőle, hogy viccel-e, mire a másodrendű vádlott a sértett nyaka elé emelte a kést, a sértett azonban eltolta a másodrendű vádlott kezét és kijelentette, hogy ők most távoznak. A három vádlott elszaladt az ellenkező irányba, így nem tulajdonítottak el semmit. További terveket szőtt a késes rablóbanda Ezt követően a vádlottak közösen elhatározták, hogy még egy rablást fognak elkövetni. Az elsőrendű vádlott átadta a gázsprayt a másodrendű vádlottnak, aki kijelentette, hogy azt használni fogja azért, hogy megijedjenek tőlük. 2023. május 21. napján 00 óra 45 perc körüli időben egy pécsi utcában megtámadták az egyedül hazafelé tartó sértettet, akit a másodrendű vádlott a gázsprayvel lefújt, miközben a másik kezében a kést tartotta. A sértett a fújást követően hátrálni kezdett, majd megbotlott és elesett, megütötte a bal alkarját. Mivel a sértett segítségért kiáltott, a vádlottak elsiettek a helyszínről, nem tulajdonítottak el semmit. A cselekmény következtében a sértett a bal orsócsont csuklóízületi végének típusos, elmozdulással és tengelyeltéréssel járó törését, valamint a singcsont vesszőnyúlványának elmozdulás nélküli letörését szenvedte el, mely sérülések tényleges gyógytartama 10-12 hétre tehető.

