Vége lehet a kétkerekes pécsi őrületnek!

Megírtuk, hogy a Pécsről Orfűre vezető kerékpárutak mentén többször lehet találkozni olyan biciklisekkel, akik a kijelölt kerékpárút helyett az úttesten közlekednek. Olvasói észrevételek szerint a Magyarürögi út és az Abaligeti út mentén, az Orfűre vezető szakaszon is rendszeresen tapasztalható a jelenség, legutóbb egy életveszélyes biciklis száguldozás szemtanúi is lehetettek többen, amit le is videóztak. A probléma kapcsán megkerestük a hatóságot is. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a rendőrség a tavaszi időszakban fokozottabban ellenőrzi a Pécs és Orfű közötti útszakaszt.

Életveszélyes biciklis mutatvány volt, rendőrségi ellenőrzések jönnek Pécs és Orfű között is

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Ilyenkor nagyobb számban jelennek meg ezen a részen a kerékpárosok, illetve a motorosok számára is vonzó a szerpentines rész. Az ellenőrzések célja, hogy mindenki úgy közlekedjen, vagy akár úgy hódoljon sportolási szenvedélyének, hogy közben önmaga és mások biztonságát ne veszélyeztesse.

A rendőr az észlelt jogsértés esetén figyelmeztethet, helyszíni vagy közigazgatási bírságot szabhat ki, illetve feljelentést tehet. A szankció azonban csak eszköz, nem cél.

Pécs biciklis szervezeteivel is tárgyalnak

– Ezért is tartjuk fontosnak a különböző kerékpáros szervezetekkel, egyesületekkel történő folyamatos kapcsolattartást. Ezek során megfelelő balesetmegelőzési tanácsokkal látjuk el őket, illetve közérthető módon tájékoztatást adunk arról, hogy a közlekedési szabályok alapján mit lehet, és mit nem lehet tenni a kerékpározás során – közölte a hatóság.